Tendências ousadas e clássicos reinventados marcam a London Fashion Week

A London Fashion Week mais uma vez reuniu os maiores nomes da moda, com grifes como Burberry, JW Anderson, Erdem, Simone Rocha e Paul Costelloe, conhecido por ser o ex-estilista da princesa Diana de Gales, apresentando suas coleções para a primavera/verão do próximo ano. Celebrando quatro décadas de história, o evento que aconteceu nesta semana, contou com a participação de designers renomados e também destacou a dupla Marta Marques e Paulo Almeida, da Marques'Almeida, que exibiram suas mais recentes criações.

Ao longo de seis dias, foram realizados 48 desfiles, trazendo uma explosão de volume e dramatismo, tendência que já havia se destacado na Semana de Moda de Nova York e foi reafirmada no desfile de Richard Quinn, em Londres.

O destaque para os laços em tamanho exagerado foi visto na coleção de Simone Rocha, enquanto a estética 'balletcore', inspirada nos tempos áureos do balé, ganhou vida nas peças de JW Anderson. Já a Erdem trouxe um toque romântico com suas flores em tamanhos exagerados e combinações inesperadas, criando um mix de elegância e ousadia.

A London Fashion Week reforçou sua importância no cenário global da moda, apresentando as tendências que prometem dominar as próximas estações.

