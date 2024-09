Quatro sintomas de câncer colorretal que podem ser comuns nos jovens

O câncer colorretal, antes associado principalmente a pessoas com 60 anos ou mais, está se tornando cada vez mais frequente em adultos jovens, conforme alerta a oncologista gastrointestinal Andrea Cercek, citada pela revista Self. Cercek destaca a importância de estar atento aos sinais da doença, independentemente da idade, já que o diagnóstico precoce pode ser crucial para o tratamento bem-sucedido.

No Brasil, o câncer de cólon e reto é o terceiro mais comum entre homens e o segundo entre mulheres, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Em 2023, estimaram-se aproximadamente 45 mil novos casos da doença no país.

Aqui estão quatro sintomas comuns do câncer colorretal, que podem ser particularmente relevantes para os mais jovens:

Sangue nas fezes ou no papel higiênico: Esse é um sintoma relatado por quase metade dos pacientes diagnosticados com a doença. No entanto, a oncologista explica que nem sempre é indicativo de câncer, pois pode estar relacionado a fissuras anais ou hemorroidas, condições comuns em pessoas mais jovens.

Dores ou cólicas abdominais persistentes: Quando esses sintomas duram mais de cinco dias, podem ser um sinal de alerta. Outras possíveis causas incluem úlceras, azia, síndrome do intestino irritável, infecções do trato urinário ou pedras nos rins.

Perda de peso inexplicável: O médico Tiago Biachi destaca que a perda de peso pode estar relacionada ao câncer colorretal, devido a sintomas como diarreia, dores abdominais ou náuseas, que dificultam a alimentação. Contudo, o emagrecimento também pode estar associado a fatores como estresse crônico ou efeitos colaterais de medicamentos.

Fadiga extrema: Aproximadamente 8% dos pacientes mais jovens relatam cansaço extremo nos meses que antecedem o diagnóstico. Esse cansaço persistente pode ser resultado da anemia ou de outros fatores associados ao desenvolvimento do câncer.

Manter-se atento a esses sintomas e realizar exames de rotina, como a colonoscopia, são medidas importantes para a detecção precoce do câncer colorretal

