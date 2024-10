Castanha-do-Pará ajuda na saúde intestinal e reduz inflamação, diz estudo

Consumir castanhas-do-Pará diariamente pode trazer grandes benefícios para a saúde intestinal, segundo um novo estudo realizado pela Universidade Federal de Viçosa, no Brasil, e publicado no Journal of Nutrition. Essa oleaginosa, facilmente encontrada em supermercados, mostrou potencial para ajudar na recuperação de um intestino com problemas.

A pesquisa contou com a participação de 46 mulheres com sobrepeso ou obesidade, avaliando os efeitos do consumo de castanha-do-Pará na saúde delas. Os resultados indicaram que o alimento contribuiu para reduzir a inflamação e melhorar a permeabilidade intestinal, condição que, quando comprometida, pode permitir a entrada de substâncias tóxicas no organismo.

De acordo com os cientistas, "a obesidade está associada à inflamação crônica de baixo grau e ao aumento da permeabilidade intestinal. A castanha-do-Pará se mostrou uma intervenção dietética promissora, ajudando a controlar a inflamação ao aumentar as defesas antioxidantes do corpo".

Essa descoberta sugere que a inclusão da castanha-do-Pará na alimentação pode ser uma estratégia eficaz para melhorar a saúde intestinal e combater os efeitos negativos da obesidade.



