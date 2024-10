O que precisamos saber para ser um doador de medula óssea?

Segundo dados divulgados em julho de 2024 pelo REDOME (Registro de Doadores de Medula Óssea no Brasil), existem 5.784.307 de doadores e, atualmente, 650 pessoas aguardam pelo Transplante de Medula Óssea, tipo não aparentado, aquele em que tanto o doador como o receptor não possuem grau de parentesco.

Lilian Maria Burlacchini de Carvalho, médica e professora do curso de Medicina da Unime Lauro de Freitas, destaca como ocorre o transplante e como ele pode salvar vidas. “O transplante de medula óssea é um procedimento médico em que células-tronco hematopoiéticas, responsáveis pela produção de células sanguíneas, são transferidas de um doador para um paciente. Isso pode ser feito através de dois métodos principais: autólogo (usando as próprias células do paciente) ou alogênico (usando células de um doador compatível)”, explica. O transplante é crucial no tratamento de doenças onco-hematológicas, como leucemias e linfomas, e também pode ser usado em casos de aplasias medulares e outras condições raras, substituindo a medula óssea doente ou danificada e permitindo a produção de células sanguíneas saudáveis.

Quais as principais dúvidas sobre o tema? A especialista, Dra. Lilian Burlacchini, esclarece:

- O que é medula óssea?

É um tecido líquido-gelatinoso que ocupa o interior dos ossos, conhecido popularmente por “tutano”. A medula óssea desempenha um papel fundamental no desenvolvimento das células sanguíneas, é considerada a fábrica de sangue.



- Como se tornar um doador?

Procure o hemocentro da sua cidade e agende uma consulta de esclarecimento sobre doação de medula óssea. Qualquer pessoa de 18 anos a 55 anos, com boa saúde e que não tenham doenças. Após efetuar o cadastro de doador, serão coletados 5ml do seu sangue que será examinado para identificar suas características genéticas.



- Como é feita a doação?

Caso seja compatível, o doador é chamado a realizar exames para saber se está apto. Haverá a internação e todo procedimento será realizado no centro cirúrgico, leva em torno de 90 min e a medula do doador se recompõe em 15 dias.



- Quem pode ser compatível com o paciente?

Os próprios irmãos do mesmo pai e mesma mãe e pessoas sem parentesco. Quando houver um paciente com possível compatibilidade, você será consultado para decidir quanto à doação. Por este motivo, é necessário manter os dados sempre atualizados.



-A doação pode beneficiar apenas brasileiros?

Qualquer pessoa pode ser beneficiada com a doação de medula. Os bancos de medula óssea são interligados no Brasil e no mundo. Um brasileiro pode ser beneficiado com um doador de outro País.