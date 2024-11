Saiba quais os queijos mais saudáveis para incluir na sua alimentação

O teor de sal e a quantidade de gorduras são sempre preocupações importantes ao escolher queijos. Contudo, com tantas opções disponíveis, existem variedades que podem ser mais saudáveis e adequadas para quem busca equilibrar sabor e nutrição.

A nutricionista Julie Upton, em um artigo publicado no site Eat This, Not That, destacou alguns dos queijos mais saudáveis que podem ser consumidos sem culpa. Entre eles está a mozzarella, especialmente em sua versão light.

"Quase metade do peso da mozzarella é água, o que a torna uma excelente escolha", afirma Upton. "Com essa quantidade de água, ela possui menos calorias, gordura saturada e sódio em comparação com outras variedades."

Outro destaque é o queijo cottage com baixo teor de gordura. "É um queijo de sabor suave e muito versátil", explica a especialista. "Além disso, é rico em cálcio e auxilia na preservação da massa muscular."

O queijo feta também está na lista. Segundo Upton, ele "possui menos calorias e gordura saturada do que outros queijos, mas é uma opção um pouco mais salgada, o que requer moderação no consumo".

Essas são apenas algumas das opções de queijos que podem ser incluídas em uma alimentação saudável. Variar nas escolhas e preferir versões com menos sódio e gordura ajuda a manter o equilíbrio sem abrir mão do sabor.

1. Mozzarella

A mozzarella, especialmente em sua versão light, é uma das melhores escolhas. Cerca de metade do peso desse queijo é água, o que o torna mais leve, com menos calorias, sódio e gordura saturada em comparação a outros tipos. É uma ótima opção para saladas, pizzas e lanches saudáveis.

2. Queijo Cottage

O cottage, na versão com baixo teor de gordura, é conhecido por sua versatilidade e por ser uma fonte rica de cálcio e proteínas. Ele ajuda a manter a massa muscular e pode ser usado em lanches, acompanhamentos e até sobremesas leves.

3. Queijo Feta

Muito popular na culinária mediterrânea, o queijo feta possui menos calorias e gordura saturada do que outras opções. Porém, é um queijo salgado e deve ser consumido com moderação. É ideal para saladas e pratos com legumes.

4. Queijo Suíço

O queijo suíço se destaca por ter menor teor de sódio do que muitos outros queijos. É uma excelente fonte de proteínas e cálcio, sendo muito utilizado em sanduíches e lanches rápidos.

5. Parmesão

Apesar de ser mais calórico e salgado, o parmesão é rico em cálcio e proteínas. Uma pequena quantidade já é suficiente para realçar o sabor de massas, sopas e saladas.

6. Queijo de Cabra

O queijo de cabra é uma opção mais leve, com menos calorias e gordura em relação aos queijos de leite de vaca. Além disso, é de fácil digestão, o que o torna ideal para pessoas com sensibilidade ao leite. Ele pode ser usado em saladas, entradas e torradas.

7. Ricota

A ricota é um queijo fresco com baixo teor de gordura e uma excelente fonte de proteínas. É perfeita para recheios de massas, como lasanhas, e também para tortas e sobremesas leves.

8. Queijo Cheddar Curado

Embora mais calórico, o cheddar curado tem um sabor forte que permite usá-lo em pequenas porções. É rico em cálcio e proteínas, sendo ideal para quem deseja um toque de sabor em sanduíches ou pratos mais robustos.

Dicas para incluir queijos na dieta

Escolha sempre opções com menos gordura e sódio. Queijos podem ser uma excelente fonte de nutrientes, mas o consumo moderado é essencial para manter uma dieta equilibrada. Adicionar essas variedades à sua rotina permite combinar sabor e saúde sem abrir mão do prazer de uma boa refeição.

