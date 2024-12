Sete formas de usar cascas de laranja para limpar e perfumar a casa

Não jogue fora as cascas de laranja! Elas são ótimas aliadas na limpeza e ainda deixam um aroma fresco e agradável nos ambientes. Confira sete usos incríveis, recomendados pelo portal Informe Brasil:

1. Limpe e desinfete o micro-ondas

Coloque as cascas em um copo ou recipiente com água e aqueça no micro-ondas por cinco minutos. Depois, use um pano para remover a gordura e deixar o interior limpo.

2. Faça um produto de limpeza caseiro para a cozinha e vidros

Corte as cascas em pedaços e coloque-as em um recipiente com duas xícaras de vinagre de maçã. Deixe descansar por duas semanas e transfira para um borrifador. Use para limpar bancadas, torneiras e espelhos.

3. Neutralize maus odores no lixo e na geladeira

Para eliminar cheiros desagradáveis, coloque as cascas no fundo do cesto de lixo ou em um recipiente com sal dentro da geladeira.

4. Afaste insetos e proteja suas plantas

Espalhe as cascas de laranja em vasos ou pendure-as em locais estratégicos, como janelas, para afastar insetos e animais de estimação curiosos.

5. Higienize a tábua de cortar alimentos

Esfregue as cascas de laranja com um pouco de sal e água quente na tábua para limpá-la e eliminar odores indesejados.

6. Prepare um purificador de ar natural

Ferva as cascas de laranja com canela em uma panela cheia de água. Depois, desligue o fogo e caminhe pela casa com a panela para espalhar o aroma.

7. Crie uma sachê perfumado para gavetas e armários

Coloque as cascas secas em um tecido de rede junto com paus de canela, amarre com um elástico ou fita e pendure nas gavetas, armários ou sapateiras para deixar um aroma agradável.

Com essas ideias simples e práticas, as cascas de laranja ganham uma nova utilidade, ajudando a manter sua casa limpa, perfumada e sustentável.

