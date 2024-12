A melhor maneira de aprender novo idioma, de acordo com seu signo - Já se perguntou qual é a melhor maneira de aprender um novo idioma? Se é melhor dominar a gramática e os detalhes mais sutis primeiro, ou simplesmente entrar em uma abordagem de tentativa e erro? De fato, existem muitas maneiras diferentes de aprender uma nova língua. No entanto, a maneira como aprendemos idiomas de forma mais eficaz pode ter muito a ver com o nosso signo. Bateu curiosidade? Confira esta galeria para saber mais.

© <p>Shutterstock</p>