Deputado ucraniano solta granadas em sessão e explosões ferem 26 pessoas

Na manhã desta sexta-feira (15), um deputado ucraniano detonou granadas durante uma sessão no prédio do conselho da aldeia de Keretsk, na região de Transcarpátia, na Ucrânia.

De acordo com o Kyiv Independente, o ataque aconteceu no prédio do governo local e as imagens já viralizaram nas redes sociais. Segundo a publicação, o autor se chama Serhii Batryn e seria um membro do conselho local. Serhii seria filiado ao partido Servo do Povo, o mesmo do presidente ucraniano Volodimir Zelensky. A Ucrânia está há dois anos sofrendo ataques da Rússia e nos últimos dias Zelensky está fazendo viagens em busca de apoio contra a guerra.

De acordo com a Polícia Nacional da Ucrânia, uma pessoa morreu e pelo menos 26 pessoas ficaram feridas. Seis foram socorridas em estado grave, incluindo o deputado.

Veja o momento do ataque!