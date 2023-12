Corpos de mulher e dos 4 filhos são encontrados em casa; pai é suspeito

Os corpos de uma mulher e de seus quatro filhos foram descobertos em um apartamento na cidade de Meaux, a 40 km de Paris, nesta segunda-feira.

De acordo com as autoridades citadas pela BBC News, as crianças tinham idades entre nove meses e 10 anos. A polícia está em busca do pai, de 33 anos, que está "em fuga", e a polícia judiciária de Versalhes está investigando o caso, conforme confirmado pelo procurador Jean-Baptiste Bladier aos meios de comunicação franceses.

O alerta foi dado por familiares após não receberem resposta da família. Ao chegarem, as autoridades não encontraram sinais de arrombamento no apartamento, e o pai das crianças não estava presente.

Leia Também: Morre o ator Kamar de los Reyes, de 'Call of Duty', aos 56 anos