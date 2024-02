Supermercado alerta para "crianças sujas e seminuas"; pais são detidos

Um casal foi detido pela Polícia Nacional espanhola na cidade de Palência, na comunidade autônoma de Castela e Leão, pelo crime de negligência infantil e abandono de menores. As filhas do casal, de seis e oito anos, foram encontradas em "condições insalubres" em um supermercado.

A detenção aconteceu no sábado passado, após a gerente do supermercado alertar as autoridades sobre a presença de duas meninas "sujas e seminuas" comprando comida. Quando os agentes da Polícia Nacional chegaram ao local, as crianças já estavam sendo cuidadas pelos funcionários do supermercado.

Após confirmar o estado de "sujeira, seminudez e abandono" das crianças, os agentes as levaram para a delegacia. As meninas viviam em uma casa que se encontrava em "estado absolutamente insalubre, com uma acumulação de lixo e sujeira que provocava o aparecimento de insetos".

Os policiais se dirigiram à casa e encontraram o pai das meninas, que foi detido e acusado do crime de abandono de menores. Ele alegou que foi ele quem mandou as meninas ao supermercado comprar comida.

Após ser apresentado a um tribunal, o homem foi libertado por motivos médicos, mas obrigado a comparecer perante a autoridade judicial sempre que necessário e a comunicar qualquer mudança de endereço.

A mãe das meninas estava fora da cidade e foi detida na tarde de domingo, quando regressou a Palência. Posteriormente, ela também foi libertada.

