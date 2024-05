Mãe pede e filma filho se despedindo do pai momentos antes de matá-lo

Uma mãe norte-americana filmou seu filho de três anos dizendo 'Adeus Pai' momentos antes de tirar sua vida e a do próprio filho. O trágico acontecimento ocorreu um dia antes de a mulher comparecer ao tribunal para disputar a custódia da criança.

Savannah Kriger, de 32 anos, e seu filho Kaiden foram encontrados sem vida em 19 de março em um parque em San Antonio, nos EUA. A polícia levou semanas para juntar as peças do quebra-cabeça e entender o que havia acontecido.

Horas antes do crime, Savannah destruiu fotos de casamento, perseguiu o ex-marido e enviou mensagens dizendo que ele "ficaria sem nada". Em sua última mensagem para o homem, ela escreveu: "Diga adeus ao seu filho agora".

Autoridades citadas pelo NY Post acreditam que Savannah pegou o menino na creche e foi para o parque com ele. Em um dos últimos registros em seu celular, ela é ouvida dizendo a Kaiden para dizer "Adeus pai", e em seguida, ela pede desculpas ao filho pela ausência do pai.

Seus corpos foram encontrados cerca de 19 horas depois, após um alerta Amber ser emitido, indicando que uma pessoa desaparecida poderia estar em perigo.

O escritório do legista do condado de Bexar rapidamente classificou as mortes como homicídio seguido de suicídio.

Savannah havia apresentado um pedido de divórcio e uma ordem de restrição temporária contra seu ex-marido em 7 de março. O ex-casal deveria comparecer ao tribunal em 19 de março, o dia em que os corpos foram encontrados, para uma audiência de custódia do menino

