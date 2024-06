Trio em estado grave após balão de ar quente sobrevoar cabos elétricos

Três pessoas foram hospitalizadas em estado grave depois de um balão de ar quente em que seguiam ter sobrevoado cabos elétricos, no domingo, em Lowell, no estado norte-americano do Indiana.

O incidente ocorreu quando o balão se aproximou dos cabos de eletricidade, noticiou a NBC Chicago.

Ainda que o balão de ar quente não tenha atingido os cabos, chegou perto o suficiente para provocar ferimentos ao piloto e aos dois passageiros, segundo as autoridades.

O balão de ar quente acabou por cair num campo de feijão.

Os dois passageiros foram levados de helicóptero em estado crítico para hospitais na área de Chicago, enquanto o piloto foi transportado de ambulância para um hospital da região.

A Administração Federal de Aviação investigará o caso.

Leia Também: Brasileira ferida em bombardeio no Líbano é transferida para hospital em Beirute