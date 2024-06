Homem morre com estirpe de gripe aviária nunca identificada em humanos

Um homem morreu com uma estirpe de gripe aviária que ainda não tinha sido identificada em humanos, no México.

Ainda que a variante H5N2 tenha sido identificada em aves daquele país, desconhece-se como é que o homem de 59 anos foi infectado, uma vez que não teve contato com aves ou outros animais, relatou a Organização Mundial da Saúde (OMS), citada pela Associated Press.

O doente, que morreu num hospital na Cidade do México, estava acamado já antes de desenvolver febre, falta de ar e diarreia, em 17 de abril. Além disso, o homem tinha insuficiência renal crônica, diabetes e hipertensão.

A família procurou ajuda médica a 24 de abril, tendo o homem morrido no mesmo dia.

Testes preliminares deram conta de que o homem estava infectado com uma estirpe de gripe que, semanas mais tarde, testes de laboratório confirmaram ser H5N2.

A OMS realçou que o risco para os cidadãos no México é baixo e que nenhum outro caso em humanos foi identificado até ao momento.

Houve três surtos de H5N2 em aves na região, mas as autoridades não encontraram qualquer ligação com a doença do homem.

