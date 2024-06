Cão corre mais de seis quilômetros para ajudar dono que sofreu acidente

Um cão está causando furor no estado de Oregon, nos Estados Unidos, após ter corrido mais de seis quilômetros para procurar ajuda, depois de o seu dono se ter sofrido acidente de carro e caído numa ribanceira.

Segundo o jornal The Guardian, Brandon Garrett estava dirigindo na companhia dos seus quatro cães numa estrada remota, no condado de Baker, quando perdeu o controle do carro numa curva e caiu numa ribanceira, na manhã deste sábado.

O homem sobreviveu e manteve-se consciente, mas não conseguia abandonar o local do acidente. Um dos seus cães, no entanto, permitiu o seu resgate, após ter corrido mais de seis quilômetros até ao local onde Garrett e a família estavam acampando.

Ao notar a presença do cão, alterado, os familiares do homem perceberam que algo tinha acontecido e partiram em busca de Garrett. Mais tarde, conseguiram localizar o seu carro, mas chegar no veículo era praticamente impossível, devido ao difícil terreno.

Os serviços de emergência que atenderam ao incidente conseguiram chegar a Garrett usando motosserras para abrir caminho. Depois, com um cobertor de resgate e uma corda, retiraram o homem da ribanceira em segurança.

Depois de receber tratamento no local, foi transportado para uma unidade hospitalar.

