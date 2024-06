Quase 200 turistas alemães ficam presos em avião com temperatura de 52°C

Um total de 189 turistas alemães viveram momentos de pânico após ficarem presos dentro de um avião com temperaturas acima dos 50 graus celsius. O voo proveniente de Antalya e com destino a Münster foi operado pela Mavi Gök Airlines.

Os passageiros foram surpreendidos com um problema técnico quando o sistema de ar condicionado do Boeing 737-800 falhou antes da decolagem. O incidente, que ocorreu em 6 de junho, só agora veio a público, revela o jornal Bild.

"Quando embarcamos, reparamos imediatamente que estava calor dentro do avião. O ar condicionado estava quebrado e o avião ficou na pista sob o calor durante quase uma hora. O termômetro atingiu uns chocantes 52 graus", conta o passageiro Dominik Jansen, detalhando que a situação tornou-se especialmente difícil para as crianças.

"As crianças estavam ficar cada vez mais barulhentas, todas chorando. A situação era muito perigosa. Toda mundo estava aterrorizado com os seus filhos, o pânico espalhou-se", acrescentou Nancy Jansen.

Um médico turco abordou a tripulação, avisando que as crianças corriam perigo de vida ao estarem sujeitas às temperaturas elevadas demais.

O piloto até começou a dirigir-se para a pista para decolar, mas acabou decidindo voltar para trás e regressar ao terminal do aeroporto.

Segundo relatos dos passageiros, reporta o Bild, a companhia aérea não ofereceu "qualquer assistência", como "água ou comida".

Entretanto, a Mavi Gök Airlines emitiu um comunicado, no qual salienta que "a segurança e o bem-estar dos passageiros e tripulantes são a principal prioridade" e promete ainda "trabalhar com as autoridades competentes para evitar tais incidentes no futuro".

Com um atraso de quatro horas já em um avião diferente, a aventura traumática destes passageiros acabou por terminar sem (mais) incidentes.

