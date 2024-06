Homem incendeia casa com a mulher e os três filhos no interior

Um homem colocou fogo na casa onde vivia, com a sua mulher e os três filhos no interior. O momento ficou registado em imagens, compartilhadas pela polícia australiana.

A polícia correu à casa, situada em Albany, depois de ter recebido um alerta de que um homem estava ameaçando a sua companheira.

Imagens registradas pela câmera corporal de um dos policiais mostra o momento em que a polícia arromba a porta e depara-se com Spencer Park, de 30 anos, sentado no sofá da sala.

Nas imagens é possível ver os agentes gritarem com o homem, momento depois do qual ele tira um isqueiro do bolso e ateia fogo na casa, por onde já havia espalhado o combustível.

Nesse momento, um agente ficou tentando apagar as chamas enquanto outro percorreu a casa à procura de possíveis vítimas.

"Havia combustível em todo o lado. É uma sorte todos terem conseguido sair", disse um dos agentes, citado pelo Daily Mail.

O homem foi detido e levado sob custódia, tendo sido acusado de tentativa de homicídio e de utilização de líquido corrosivo ou de qualquer substância destrutiva ou explosiva com a intenção de causar lesões corporais graves.

As imagens foram compartilhadas no âmbito de uma cerimônia que visa premiar os policiais pela sua ação heroica, tendo este momento entrado nessa categoria.

