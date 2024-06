28 pessoas ficam presas de cabeça para baixo após carrossel parar; vídeo

Vinte e oito pessoas tiveram de ser resgatadas, na sexta-feira, depois de terem ficado presas durante cerca de meia hora, penduradas de cabeça para baixo, num carrossel de um parque de diversões no Oregon, Estados Unidos.

A atração, chamada AtmosFEAR, operava desde 2021 e funciona como um pêndulo, com a capacidade de balançar os passageiros completamente de cabeça para baixo.

Segundo o comunicado do Oaks Park, citado pela Associated Press, quando o carrossel parou, os funcionários do parque ligaram imediatamente para as equipes de emergência, que chegaram cerca de 25 minutos depois, e o parque foi evacuado.

Os engenheiros do parque conseguiram colocar o carrossel na sua posição correta, de forma manual, minutos depois da chegada dos primeiros socorristas.

De acordo com os bombeiros de Portland, na rede social X, antes do carrossel ter voltado à sua posição inicial, as equipes da corporação já se preparavam para realizar um resgate com cordas de alto ângulo, se necessário.

Todos os passageiros foram retirados e avaliados, não havendo relatos de ferimentos. Apenas um passageiro com uma doença diagnosticada anteriormente foi levado para um hospital para ser avaliado por precaução.

O parque destacou que o carrossel permanecerá encerrado até novo aviso e que fará trabalhos conjuntos com o fabricante e as autoridades para determinar a causa da paralisação.

"Gostaríamos de expressar o nosso mais profundo agradecimento aos socorristas e ao nosso pessoal por terem atuado prontamente, conduzindo a um resultado positivo hoje, e aos restantes visitantes do parque que rapidamente seguiram as instruções para desocuparem o parque para dar lugar aos socorristas de emergência para atenderem à situação", disse ainda.

