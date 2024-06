Morte de aristocrata gera discórdia familiar; só o gato assistiu a queda

A morte de um aristocrata britânico está gerando controvérsia e dividindo uma família, que começa a suspeitar de que por detrás da morte podem estar outros interesses.

O Marquês de Ailesbury morreu depois de, alegadamente, ter caído da janela do primeiro andar da casa onde vivia, em Londres. Ninguém viu o momento... a não ser o gato da família, Honeybun.

A companheira do homem, Teresa Marshall de Paoli, seria a única pessoa que estava na casa onde ambos viviam. A mulher revela que foi surpreendida ao encontrar o companheiro, de há 38 anos, deitado no quintal da casa com a cabeça sangrando.

À polícia, teria dito que o companheiro caiu depois de abrir a janela para que o gato da família pudesse sair para o exterior. O marquês, que sofria de demência, teria se inclinado demais e acabou por cair.

O resto da família, no entanto, levanta dúvidas sobre esta teoria.

A polícia interrogou Theresa e esteve dois dias investigando as circunstâncias do incidente, sem ter ainda chegado a nenhuma conclusão.

Um dos filhos da vítima lamenta que nunca saberá o que realmente aconteceu. "A parte triste disto é que só os dois estavam em casa e nunca saberemos o que realmente aconteceu", afirma David, ao DailyMail.

Theresa afirma que vários familiares se afastaram desde a morte, no mês passado, havendo quem a acuse de ter empurrado o homem. Ela nega as acusações e lamenta que, tendo sido a cuidadora do seu companheiro, se veja envolvida agora nestas suspeitas.

A família está contestando ainda a partilha da herança do homem e ao qual Theresa, de 88 anos, tem direito a cerca de um quinto do seu patrimônio.

