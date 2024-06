Alce bebê fica preso em lago junto a hidroavião e acaba sendo salvo; veja

Um homem e dois agentes da polícia no Alasca, Estados Unidos, realizaram um resgate heroico na última sexta-feira (14 de junho), salvando a vida de um alce bebê que havia caído em um lago e ficado preso em um espaço estreito entre um hidroavião e uma doca.

Spencer Warren, guia turístico da empresa Destination Alaska Adventure Co., foi o primeiro a notar o animal em apuros. Ao chegar ao trabalho, ele ouviu um som estranho que, ao se aproximar, identificou como o choro de um alce bebê. Ao chegar ao local, ele se deparou com o animal preso entre os flutuadores do hidroavião e a doca do lago Beluga, em Homer, na península de Kenai.

"Oh, meu Deus, onde está a mamãe? Eu sei que ela está por perto", pensou Spencer, segundo a Associated Press. Logo depois, ele avistou a alce adulta, preocupada, a cerca de 1,2 metros de distância, com outro filhote.

Sem hesitar, Spencer acionou o patrão, que por sua vez contatou a polícia de Homer. Ao chegarem ao local, os agentes posicionaram o carro da polícia entre a mãe alce e o hidroavião, criando uma barreira protetora para permitir o resgate.

Com a ajuda de outro agente, Spencer cuidadosamente ergueu o alce bebê, que estava com uma perna presa na parte superior da boia do hidroavião. "Felizmente, o animal estava calmo, o que facilitou o resgate", disse Spencer. "Nós o levantamos e o colocamos na doca."

Após o resgate, a cria alce se reuniu com a mãe, que a lambeu carinhosamente. Todo o processo foi filmado por Spencer, que declarou: "Sempre que podemos salvar um animal, nos sentimos bem."

