Ativistas invadem aeroporto e pintam jatos privados em Londres

Duas ativistas do movimento 'Just Stop Oil' invadiram um aeródromo VIP no aeroporto de Stansted, no Reino Unido, e picharam dois aviões com tinta spray laranja.

Jennifer Kowalski e Cole Macdonald teriam entrado no aeródromo por volta das 5h da manhã e usado extintores de incêndio cheios de tinta laranja para pichar os aviões, conforme reportado pelo The Mirror. O momento foi registrado em vídeo, disponível acima.

As ativistas exigem que o novo governo do Reino Unido se comprometa a trabalhar com outros países para desenvolver um plano justo que encerre a extração e queima de petróleo, gás e carvão até 2030.

Momentos antes do incidente, o avião da cantora Taylor Swift havia aterrissado no local. Ela está no Reino Unido para sua turnê The Eras Tour, com um show marcado para sexta-feira no Estádio de Wembley.

Essa ação de protesto ocorre um dia após outros dois ativistas climáticos serem detidos por pulverizarem Stonehenge com uma "tinta em pó laranja". O protesto ocorreu na véspera da chegada de milhares de pessoas ao local, classificado como Patrimônio Mundial da Humanidade, para celebrar o solstício de verão.

