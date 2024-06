Passageiros são hospitalizados após queda de pressão em voo para Taiwan

Treze passageiros foram hospitalizados no sábado depois de o avião em que faziam uma viagem ter sofrido um episódio de despressurização a caminho de Taichung, em Taiwan.

De acordo com as publicações sul-coreanas, tudo aconteceu cerca de 50 minutos depois de o avião da Korean Air decolar de Incheon, na Coreia do Sul.

A imprensa destaca que o avião 'caiu' mais de oito mil metros em 15 minutos, situação que fez com que as máquinas de oxigênio caíssem do local onde estão armazenadas, causando uma situação de pânico.

Um homem que seguia no voo explicou que foi nesse momento que as crianças que seguiam a bordo ficaram assustadas, e que mesmo ele pensou que o Boeing 737-8 ia cair.

À publicação Taipei Times, uma mulher que também estava a bordo explicou que ela e as suas filhas colocaram as máscaras, e que lhe doeram os ouvidos enquanto o pânico tomou conta do momento.

Segundo a imprensa, 15 passageiros queixaram-se de dores nos ouvidos e outros sintomas não identificados, tendo sido 13 enviados para o hospital, quando o avião com cerca de 130 passageiros pousou no mesmo aeroporto do qual tinha partido.

Entre receios de voltar a voar relatos à imprensa, os passageiros foram acomodados durante a noite em um hotel e um voo alternativo partiu esta manhã.

A despressurização ocorre quando há uma queda na pressão do ar dentro da cabine da aeronave.

