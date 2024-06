Ministro da Defesa de Israel ameaça enviar Líbano "para a idade da pedra"

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, declarou na quarta-feira que Tel Aviv não tem intenção de iniciar uma guerra com o Líbano, mas alertou que poderia levar o país vizinho "de volta à idade da pedra" se assim desejasse.

Em uma coletiva de imprensa em Washington DC, nos Estados Unidos, Gallant advertiu que um conflito entre Líbano e Israel seria "potencialmente apocalíptico", conforme relatado pela Al Jazeera.

"Não buscamos guerra, mas estamos preparados para todos os cenários", afirmou Gallant, destacando que "o Hezbollah entende claramente" que Israel "é capaz de infligir danos massivos ao Líbano se uma guerra for desencadeada".

A região fronteiriça entre Israel e Líbano tem sido palco de tensões desde a escalada do conflito entre Israel e o Hamas, iniciada após um ataque do grupo extremista em 7 de outubro de 2023.

Há preocupações crescentes de que a situação entre libaneses e israelenses possa se intensificar, especialmente após o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarar estar se preparando para "uma operação muito tensa" na zona fronteiriça.

Por sua vez, o líder do Hezbollah no Líbano, Hassan Nasrallah, também ameaçou com a possibilidade de uma guerra "sem limitações, regras ou teto" caso Israel execute uma ofensiva significativa contra o Líbano.

