Cavalos militares tumultuam as ruas de Londres pela segunda vez; assista

Três cavalos do Regimento Montado da Cavalaria Doméstica causaram tumulto novamente. Pela segunda vez desde abril, os equinos se soltaram e galoparam descontroladamente pelas ruas de Londres nesta manhã de segunda-feira.

Durante um exercício conduzido por cinco soldados, seis cavalos estavam sendo liderados quando o cavalo principal, guiado à mão, assustou-se com um ônibus e escapou, derrubando dois militares e provocando a fuga dos outros cavalos, conforme reportado pela Sky News.

Segundo o canal, os cavalos correram da Seville Street até South Eaton Place, em Belgravia, onde um deles foi capturado. Os demais continuaram até a Ponte de Vauxhall antes de serem recapturados. Imagens nas redes sociais mostram um táxi colidindo com os cavalos enquanto corriam pelas estradas londrinas.

Got hit by them in Lupus St Pimlico pic.twitter.com/PB50tMuA6v — @davenoisome (@Davenoisome) July 1, 2024

O Ministério da Defesa britânico informou que todos os cavalos foram resgatados e estavam seguros no quartel do Hyde Park até as 9h55. Um dos animais sofreu ferimentos leves, mas todos os soldados escaparam ilesos.

Embora semelhante, nenhum dos cavalos envolvidos hoje estava relacionado ao incidente de 24 de abril, quando um dos três cavalos fugidos acabou coberto de sangue após colidir com um táxi, enquanto outro quebrou o para-brisa de um ônibus.

Os equinos, conhecidos por participarem do Trooping the Colour, aparentemente se assustaram com o barulho das obras, desencadeando o episódio.

Veja o vídeo.

