Turbulência em voo faz homem 'voar' para compartimento superior do avião

A forte turbulência ocorrida durante um voo da Air Europa entre Espanha e Uruguai na última segunda-feira resultou em mais de 30 feridos, incluindo quatro em estado grave, após um homem ser lançado para um compartimento superior da aeronave.

Um vídeo do resgate do homem do compartimento está sendo amplamente compartilhado nas redes sociais. Segundo o New York Times, isso ocorreu porque ele estava no corredor durante o período de maior turbulência.

De acordo com a Telemundo, apesar do piloto ter alertado os passageiros para permanecerem em seus assentos com os cintos afivelados devido à área de turbulência, cerca de 20 minutos depois, as pessoas começaram a se mover pelo corredor, relaxando e retirando os cintos.

Além do homem, uma criança pequena também foi arremessada contra o teto da aeronave, supostamente por não estar usando cinto de segurança.

Na segunda-feira, 1º de julho, o avião da Air Europa, que partiu de Madrid com destino a Montevidéu, transportando 325 pessoas, precisou fazer um pouso de emergência em Natal, Brasil, devido à turbulência severa que resultou em ferimentos para mais de 30 passageiros de várias nacionalidades, incluindo lesões na cabeça, cervical, face e tórax. Seis pessoas permanecem hospitalizadas, quatro delas em estado crítico na UTI.

