Vladimir Putin está realmente vulnerável? - A revelação de que o presidente Vladimir Putin estava formando misteriosos exércitos privados em toda a Rússia para se proteger de um potencial ataque dos soldados do grupo Wagner diz muita coisa. Demonstra a desconfiança e a paranoia que dominam o líder russo na sequência do motim fracassado de junho de 2023. Putin adicionou camadas extras à sua segurança pessoal, enquanto novas unidades foram criadas supostamente para proteger a fronteira do país, combater grupos armados ilegais e lutar contra a sabotagem estrangeira. Então, quão vulnerável (ou ameaçado) Vladimir Putin está se sentindo? Entenda toda a movimentação em torno do chefe de estado. Na galeria, saiba como funciona a força-tarefa de pessoas e conheça todos os aparatos envolvidos em proteger o presidente russo.

