Itália eleva nível de alerta ao máximo após erupção do vulcão Stromboli

A Defesa Civil da Itália elevou o nível de alerta ao máximo devido a uma nova erupção do vulcão Stromboli, localizado na ilha de mesmo nome, no sul do país.

A decisão de elevar o nível de alerta de laranja para vermelho e ativar a fase operacional de pré-alarme foi tomada durante uma reunião do Departamento de Defesa Civil da Região da Sicília, nesta quinta-feira.

A reunião foi convocada "após a rápida evolução das atividades que estão afetando o vulcão" no monte Stromboli, conhecido por sua atividade contínua, mas de baixa intensidade.

A Defesa Civil italiana ressaltou que "independentemente das manifestações vulcânicas locais, que podem variar frequentemente, há uma situação de acentuado desequilíbrio do vulcão".

As autoridades pediram aos habitantes da ilha, que conta com cerca de 500 pessoas, que se "mantenham informados e sigam rigorosamente as instruções" de segurança, conforme comunicado da Defesa Civil italiana.

O nível de alerta vermelho implica o reforço do sistema de monitoramento do vulcão e permite que a defesa civil de Stromboli conte com o apoio de especialistas da Defesa Civil italiana.

O comunicado também destacou que o prefeito de Lipari, município que inclui Stromboli, participou da reunião e "já estabeleceu medidas de precaução iniciais para proteger" os residentes da ilha.

Riccardo Gullo "será constantemente atualizado sobre a evolução da situação para garantir informações constantes e precisas à população", informou a Defesa Civil italiana.

A ilha de Stromboli é um popular destino turístico, atraindo visitantes da Itália continental e da vizinha Sicília, interessados em escalar o vulcão.

O Stromboli, um dos poucos vulcões ativos no arquipélago italiano das Ilhas Eólias, tem uma altura de 927 metros, e abaixo do nível do mar estima-se que alcance cerca de três mil metros.

A última grande erupção deste vulcão ocorreu em 3 de julho de 2019, resultando em uma morte e um ferido.