Ataque russo em Kiev faz sete mortos; hospital pediátrico é um dos alvos

O maior hospital pediátrico da Ucrânia foi atingido nesta segunda-feira por um ataque russo direcionado à capital ucraniana, Kiev.

Segundo a agência Reuters, pelo menos sete pessoas perderam suas vidas e 25 ficaram feridas durante os ataques a Kiev. O presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, descreveu o evento como um dos mais devastadores ataques russos à cidade.

O hospital pediátrico de Okhmatdyt sofreu danos significativos, incluindo janelas quebradas e painéis destruídos.

Além disso, nesta segunda-feira, ocorreu um ataque intenso em Kryvyi Rih, cidade natal do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, resultando na morte de pelo menos 10 pessoas e deixando 31 feridas, segundo o prefeito Oleksandr Vilkul.

Outras três pessoas perderam suas vidas em Pokrovsk, no leste da Ucrânia, devido a um ataque com mísseis a instalações industriais, conforme relatado pelo governador regional de Donetsk.

Zelensky comunicou via Telegram que todos os serviços de emergência estão mobilizados para salvar o maior número possível de vidas, enquanto instava a comunidade internacional a agir com determinação para acabar de uma vez por todas com os ataques russos.

