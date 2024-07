Passageira morde tripulante e força pouso de emergência em voo nos EUA

Uma passageira protagonizou cenas de horror em um voo doméstico nos Estados Unidos na última terça-feira (9). A mulher, que não teve sua identidade revelada, se revoltou durante a viagem de Miami para Nova Jersey, atacando um comissário de bordo, ameaçando outros passageiros e obrigando o avião a fazer um pouso inesperado.

Imagens divulgadas pelo TMZ mostram o momento em que a tripulação tenta conter e algemar a passageira na poltrona enquanto ela discute com outras pessoas.

A confusão começou quando a passageira, em estado de agitação, começou a gritar com outros passageiros. Sem controle, ela partiu para cima de um comissário de bordo, mordendo-o e arrancando parte do uniforme. Testemunhas relataram que a mulher também cuspiu e desferiu socos em outras pessoas, inclusive ameaçando uma passageira de morte e pedindo que ela "voltasse para a Rússia".

O comportamento violento da passageira causou um grande transtorno no voo, que precisou ser desviado para Orlando, na Flórida, com um atraso de três horas e meia. A tripulação original foi substituída por medida de segurança. Ao pousar, a mulher foi presa pela polícia de Miami e retirada do avião escoltada.

Em nota oficial, a United Airlines, companhia responsável pelo voo, confirmou o incidente e disse que a tripulação agiu para conter a situação e proteger os demais passageiros. A empresa também informou que está colaborando com as investigações e que repudia qualquer tipo de comportamento violento a bordo de seus aviões.

