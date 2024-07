Presidentes dos EUA que sobreviveram a tentativas de assassinato (e os 4 mortos) - Desde a fundação dos Estados Unidos, em 1776, quatro presidentes americanos foram assassinados enquanto estavam no cargo. As tentativas de homicídp e os complôs contra os titulares da Casa Branca são inúmeros. De fato, houve pelo menos 17 tentativas de assassinato de presidentes na história do país. Então, quem foram aqueles que se esquivaram de uma bala e quem foram os que não tiveram a mesma sorte? Clique e conheça os presidentes que se tornaram alvos de assassinos.

