Vítima do ataque contra Trump tinha 50 anos e morreu protegendo as filhas

Corey Comperatore, de 50 anos, foi identificado como a vítima fatal do tiroteio ocorrido durante um comício do ex-presidente Donald Trump na Pensilvânia, no último sábado. A tragédia aconteceu durante um comício e terminou de forma violenta e trágica, levantando questões sobre a segurança e a crescente polarização política nos Estados Unidos.

A irmã de Comperatore, em uma declaração, destacou a devastação causada pelo incidente: "O comício de Trump tirou a vida do meu irmão, Corey Comperatore. O ódio por um homem tirou a vida do homem que mais amávamos". As palavras dela ecoaram a dor e a indignação sentidas por muitas pessoas diante da violência inesperada.

O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, também se pronunciou, identificando oficialmente Comperatore e elogiando sua coragem. Shapiro relatou que a vítima morreu protegendo sua família do atirador, descrevendo-o como um herói. Em uma coletiva de imprensa, ele compartilhou que conversou com a esposa de Comperatore, que pediu para que ele divulgasse que "Corey morreu como um herói" que "se lançou" para proteger a família.

Além de ser um fervoroso apoiador de Trump, Comperatore era descrito como um pai dedicado de duas filhas, um bombeiro comprometido e um membro ativo de sua comunidade e igreja. A tragédia não só abalou sua família, mas também a comunidade local que ele tanto amava e servia.

Nas redes sociais, a irmã de Comperatore expressou a profunda dor e choque da família: "Foi um herói que protegeu as filhas. Sua esposa e filhas acabaram de viver o impensável e o inimaginável. Meu irmão mais novo acabou de fazer 50 anos e ainda tinha muito para viver. O ódio não tem limites e o amor não tem fronteiras. Rezem pela minha cunhada, sobrinhas, pela minha mãe, irmã, por mim e pelos sobrinhos e sobrinhas dele, pois isso parece um pesadelo terrível, mas sabemos que é nossa dolorosa realidade".

O ataque, que resultou em ferimentos ao ex-presidente Trump, gerou uma condenação global e intensificou o debate sobre a segurança em eventos políticos. Trump, que foi atingido por um tiro na orelha, foi rapidamente retirado do palco pelos serviços secretos e levado a um centro médico local. O incidente ocorreu dias antes da convenção do Partido Republicano, onde Trump será oficialmente nomeado candidato às eleições presidenciais de novembro.

