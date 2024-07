Vídeo mostra participantes alertando polícia para jovem que alvejou Trump

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra vários participantes de um comício onde o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi alvejado, supostamente alertando as autoridades sobre a presença do jovem de 20 anos que, posteriormente, atiraria em Trump.

O vídeo pode ser visto na galeria que acompanha esta notícia.

"Olhem, está no telhado. Agente!", é possível ouvir no vídeo, onde a pessoa filmando aponta para Thomas Mathew Crooks, identificado como o autor dos disparos que feriram o candidato republicano à presidência no sábado.

Os Serviços Secretos têm enfrentado duras críticas pela sua atuação durante o incidente, levando o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a solicitar a abertura de uma investigação independente sobre o caso.

O jovem atirador foi morto por agentes dos Serviços Secretos norte-americanos segundos depois de disparar cerca de oito tiros de um telhado, a uma distância de aproximadamente 200 metros.

Crooks utilizou uma espingarda comprada legalmente por seu pai, de acordo com fontes envolvidas na investigação e citadas pela agência de notícias espanhola EFE.

