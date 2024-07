Dezessete mortos e 34 feridos em acidente com ônibus no Afeganistão

Dezessete pessoas perderam a vida e 34 ficaram feridas hoje, quando o ônibus em que viajavam capotou no norte do Afeganistão, informou uma fonte do Departamento de Informação e Cultura da província de Baghlan à Agência France Presse (AFP).

"O acidente ocorreu no distrito de Khinjan, na província de Baghlan. O ônibus fazia o trajeto de Cabul para a província de Faryab", disse Mustafa Hashemi, detalhando que entre as vítimas fatais estão 12 homens, duas mulheres e três crianças.

As circunstâncias exatas do acidente ainda não foram esclarecidas, embora a mídia local sugira possíveis negligências por parte do motorista.

Os acidentes de trânsito são frequentemente fatais nas estradas do Afeganistão, que estão em condições precárias após décadas de conflitos. Além disso, os motoristas muitas vezes não seguem as normas de trânsito em estradas congestionadas por veículos pesados de carga.

Em um incidente anterior, em meados de março, 21 pessoas morreram e 38 ficaram feridas quando um ônibus colidiu com um caminhão-tanque em chamas na província de Helmand, no sul do país.

Em dezembro de 2022, na cordilheira de Hindu Kush, mais de 30 pessoas perderam a vida em Salang (centro), após um caminhão-tanque capotar e incendiar outros veículos, numa área situada a mais de 3.800 metros acima do nível do mar.

Leia Também: Turista brasileiro é encontrado morto em vagão de trem no Peru