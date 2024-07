Menina de 8 semanas morre ao ser esquecida dentro de carro; pai é preso

Uma menina com apenas oito semanas de vida morreu, na segunda-feira (15), depois de ter sido esquecida no interior de um automóvel, em Lakewood, no estado norte-americano de Nova Jersey.

O alerta foi dado pelas 13h45 (hora local) daquele dia, após a criança ter sido encontrada em parada cardiorrespiratória, segundo informou o gabinete do procurador-geral do condado de Ocean, citado pela ABC News.

A menina foi esquecida no automóvel "durante um longo período de tempo", o que teria levado à sua morte, de acordo com o mesmo meio.

O pai da bebê, Avraham Chaitovsky, de 28 anos, foi preso e acusado de ter colocado em risco o bem-estar de uma criança.

Ainda assim, a investigação continua e o jovem pode ser alvo de mais acusações.

Na segunda-feira, a sensação térmica chegou aos 41,7ºC em Lakewood.

