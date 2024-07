Mulher esfaqueia filho com autismo e tenta se matar na Espanha

Uma mulher de 61 anos apunhalou o filho, de 28 anos, no peito e tentou tirar a própria vida em seguida, em uma cidade perto de Cádiz, na Espanha.

O homem sofria de autismo severo e apesar do incidente, o portal de notícias espanhol '20 minutos' afirma que ambos estão vivos e em estado de saúde considerado estável.

O momento aconteceu em plena rua tendo uma testemunha alertado a Guardia Civil. Ao chegar ao local, os agentes encontraram as duas vítimas com ferimentos no peito. Os dois foram transportados para o hospital de Jerez.

A casa onde ambos viviam foi vedada e as autoridades estarão a tentar recolher provas que possam explicar o que motivou o crime.

---

Se estiver sofrendo com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar o CVV:

O Centro de Valorização da Vida (CVV) presta auxílio, em todo país, a jovens e adultos que estejam e enfrentando problemas como depressão, esquizofrenia ou /e dependência química. O atendimento é voluntário e gratuito. As conversas podem ocorrer, sob total sigilo, por telefone, e-mail, chat e Skype. A qualquer hora. Todos os dias. Mais informações www.cvv.org.br. Ou disque 188.