Rússia diz ter interceptado dois aviões americanos de guerra no Ártico

A Rússia anunciou hoje que enviou caças para interceptar dois aviões de bombardeio de longo alcance dos Estados Unidos que se aproximaram da fronteira russa sobre o Mar de Barents, no Ártico.

“As tripulações dos caças russos identificaram os aviões como aviões de bombardeio estratégicos B-52H da Força Aérea dos Estados Unidos”, informou o Ministério da Defesa russo no Telegram, especificando que os caças enviados eram MiG-29 e MiG-31.

A mesma fonte acrescentou que “quando os caças russos se aproximaram, os aviões de bombardeio estratégicos dos EUA se afastaram da fronteira da Federação Russa”.

Os Estados Unidos realizam habitualmente voos sobre águas internacionais. Recentemente, Moscou tem respondido de forma mais agressiva a esses exercícios, acusando, em junho, os norte-americanos de utilizarem seus voos de reconhecimento com drones sobre águas neutras do Mar Negro para ajudar a Ucrânia a atacar a Crimeia, ocupada pelos russos.

No mês passado, Moscou alertou para um “confronto direto” entre a Rússia e a OTAN, com o ministro da Defesa russo ordenando a preparação de uma “resposta” aos voos de drones norte-americanos sobre o Mar Negro, num aparente aviso de que poderia endurecer as ações para afastar os aviões de reconhecimento.

Washington e Moscou já se confrontaram anteriormente sobre essa questão. Em março de 2023, um caça russo Su-27 danificou um drone norte-americano MQ-9 Reaper, provocando sua queda no Mar Negro, no primeiro confronto direto desde a Guerra Fria.

A repetição de um confronto semelhante poderia aumentar ainda mais as tensões sobre a guerra na Ucrânia, que se iniciou em fevereiro de 2022.

