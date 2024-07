Porta-voz da Casa Branca diz que Biden terminará o mandato

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não tem a intenção de renunciar ao cargo e espera concluir o mandato e "entregar mais resultados históricos ao povo americano". A informação foi divulgada por Andrew Bates, porta-voz da Casa Branca.

Logo após Biden anunciar a desistência de sua candidatura à reeleição, adversários pediram que ele renuncie ao cargo.

O presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, o republicano Mike Johnson, por exemplo, afirmou que o democrata não está apto para atuar como presidente.

"Ele deve renunciar ao cargo imediatamente", disse em uma publicação no X (ex-Twitter).

O governador do Texas, o republicano Greg Abbott, disse que "se Biden não está apto para concorrer à presidência, ele não está apto para dirigir a presidência".

Assessores e aliados do presidente descartam a possibilidade e afirmam que ele é capaz e está determinado a cumprir os últimos meses de seu governo.

"O presidente Biden herdou uma economia em queda livre, uma taxa de crimes violentos em alta e alianças em frangalhos de seu antecessor. Ele reverteu essa situação para entregar o maior crescimento econômico do mundo e a menor taxa de crimes violentos em quase 50 anos, enquanto tornava a Otan maior do que nunca," disse o porta-voz Andrew Bates. "Ele continuará lutando para proteger as liberdades dos americanos contra proibições radicais ao aborto e ataques ao estado de direito."

Leia Também: Governo Lula espera que desistência de Biden mude narrativa pró-Trump nos EUA

Leia Também: Trump volta a falar de ataque em comício e médico descreve "milagre"