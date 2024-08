Donald Trump revela que vai dar entrevista a Elon Musk

Donald Trump, candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, anunciou, esta terça-feira (6), que vai dar "uma grande entrevista" ao empresário Elon Musk.

"Na segunda-feira à noite, farei uma grande entrevista com Elon Musk", escreveu o ex-presidente norte-americano, na sua rede social, a Truth Social.

O candidato à Casa Branca não forneceu, contudo, mais detalhes.

Considerado um dos mais ricos do mundo, Musk disse há meses que não planejava doar dinheiro a nenhum candidato, mas já apelou ao voto em Trump depois dele ter sobrevivido a um ataque em comício na Pensilvânia.

Além disso, chegou a ter rumores de que o dono da Tesla e da SpaceX tinha se comprometido a doar 45 milhões de dólares, à campanha do candidato republicano, embora o multimilionário tenha negado esses valores.

Vale destacar ainda que o recente anúncio de Trump surge apenas alguns dias depois de ter recebido o influenciador Adin Ross na sua residência de Mar-a-Lago, no estado da Florida, em um momento em que está trabalhando para que as atenções online se concentrem na sua campanha, uma vez que Kamala Harris monopoliza todas as atenções.

