Menina morre após ser atingida por cachorro que caiu de prédio na Índia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma menina de quatro anos morreu após ser esmagada por um cachorro enquanto andava na rua em Mumbra, no oeste da Índia.

Garota estava acompanhada da mãe e ia ao mercado quando foi atingida por um golden retriever. O caso ocorreu na terça-feira (6), segundo informações do tio da menina ao jornal Hindustan Times.

Câmeras gravaram o ocorrido. Nas imagens, é possível ver o cachorro caindo em uma fração de segundo sobre a criança, que fica desacordada. A mãe da menina a coloca no braço e corre em busca de ajuda.

#Thane l 4-years-old girl dies as she suffers severe injuries after a pet #dog falls on her from the 5th floor of a building in #Mumbra while she walks with her mother. It's unclear if the dog jumped or was thrown; #thanepolice are investigating the matter.#petlovers #Safety pic.twitter.com/2g9N8y5jD5