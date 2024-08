Ex-primeira-dama da Argentina mostra hematomas após agressão de Fernández

Na última terça-feira, 6 de agosto, a ex-primeira-dama da Argentina, Fabiola Yañez, denunciou seu ex-marido, o ex-presidente Alberto Fernández, por violência física e assédio durante uma videoconferência com o juiz federal Julián Ercolini, que ordenou medidas de proteção para Fabiola. A denúncia inclui mensagens trocadas entre ela e Fernández, onde Fabiola envia fotos de hematomas no rosto e em outras partes do corpo.

Essas mensagens e fotos foram reveladas ao público na quinta-feira, 8 de agosto, pelo site de notícias argentino Infobae. As imagens mostram Fabiola com um grande hematoma no olho esquerdo e outro na axila esquerda. As mensagens, datadas de agosto de 2021, foram descobertas durante uma investigação de corrupção no governo de Fernández, quando o celular da secretária do ex-presidente, María Cantero, foi periciado.

Em uma das mensagens, Fabiola confronta Fernández dizendo: "Isso não funciona assim, você me bate o tempo todo". Em resposta, Fernández afirma se sentir mal fisicamente. Fabiola continua: "Não posso deixar você fazer isso comigo quando eu não fiz nada com você" e "E tudo que tento fazer com minha mente focada é defender você e você me bate fisicamente".

A troca de mensagens também revela Fernández pedindo para que Fabiola pare de discutir e vá até ele: "No final acabamos brigando por todo mundo. Por favor. Venha". Em outra mensagem, Fabiola acusa Fernández de estar batendo nela por três dias consecutivos: "Você me bateu de novo. Você é louco". Ele responde: "Me sinto mal", ao que ela retruca: "Você está me batendo há 3 dias seguidos". Fernández então diz que está com dificuldade para respirar e pede para ela parar.

No domingo, 4 de agosto, o jornal argentino Clarín havia publicado que Fernández era suspeito de agredir Fabiola durante sua gravidez. Segundo a reportagem, as agressões ocorreram dentro da residência oficial do presidente, a Quinta de Olivos, em Buenos Aires.

Embora Fabiola não tenha inicialmente levado a denúncia adiante, na última terça-feira, 6 de agosto, após o vazamento das mensagens, ela formalizou a acusação de violência física e assédio contra Fernández. A defesa do ex-presidente nega as acusações. O próximo passo no caso será o depoimento de Fabiola, que ainda não foi agendado.

Alberto Fernández foi presidente até dezembro de 2023, tendo apoiado Sergio Massa como seu sucessor nas eleições, que foram vencidas pelo ultra-direitista Javier Milei, atual presidente da Argentina. Fabiola Yañez, atriz e jornalista, foi casada com Fernández desde 2014 e atuou como primeira-dama entre 2019 e 2023. Atualmente, eles vivem na Espanha.

