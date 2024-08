ATR-72 que caiu em Vinhedo é modelo popular em rotas regionais; conheça

O avião que caiu, esta sexta-feira (9), em Vinhedo, no Brasil, quando viajava rumo ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, é uma aeronave modelo ATR-72-500 e, segundo o portal G1, este é um tipo de avião muito popular nas rotas regionais.

O voo saiu de Cascavel, no estado do Paraná, com destino a São Paulo, com 57 passageiros e quatro tripulantes a bordo.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) do Brasil, este modelo é um turboélice e tem uma capacidade total de 74 assentos.

ATR é acrônimo para 'Avions de Transport Régional', o fabricante franco-italiano sediado em Toulouse responsável por este modelo.

Pode voar a uma altitude máxima de 10 mil pés (perto de 3 mil metros) e tem uma velocidade máxima de 510 quilômetros por hora. Mede 27 metros de comprimento e tem um 'wingspan' (distância entre as duas asas) de 27 metros, para além de 7,65 metros de altura.

Tem, também, uma autonomia de voo de 1.324 quilômetros, podendo voar com um peso máximo de 7 mil quilos.

