Gaza: Gêmeos com 4 dias morrem em ataque quando pai ia buscar certidões

A história dos gêmeos Aysal e Aser Abu al Qumsan é mais um dos casos de tristeza e desespero que chegam da Faixa de Gaza. Os bebês, nascidos há apenas quatro dias, morreram juntamente com a mãe e a avó em um ataque israelense à sua residência, em Deir al Balah.

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, referiu que o ataque ocorreu enquanto o pai dos bebês ia obter certidões de nascimento para os seus dois filhos.

Aysal, uma menina, e o irmão Aser tinham nascido no fim de semana. O pai, Mohammed Abu al Qumsan, deixou a casa para ir buscar as certidões e, quando regressou esta terça-feira de manhã, percebeu que a família tinha sido morta num ataque aéreo.

De acordo com os meios de comunicação social locais, o casal tinha acatado as ordens de evacuação do Exército de Israel e tinha-se deslocado do norte de Gaza mais para sul, acabando por encontrar abrigo em Deir al Balah, no centro.

Vídeos e imagens partilhados nas últimas horas mostram o pai desolado, sendo consolado por outras pessoas. Além disso, o homem mostrou também as certidões de nascimento. Pode ver as imagens na fotogaleria acima.

Vale destacar que pelo menos 115 recém-nascidos morreram na Faixa de Gaza desde o início da ofensiva israelense contra o Hamas, revelaram hoje as autoridades de saúde do enclave.

Desde o início da guerra, há mais de dez meses, pelo menos 16.456 menores morreram em ataques promovidos por Israel. Estima-se ainda 11.088 mulheres mortas.

O Exército israelense não cessa a sua ofensiva militar e, desde a passada sexta-feira, tem executado uma nova incursão terrestre em Khan Younis, uma importante região do sul que tem sido historicamente um bastião do Hamas.

A guerra em curso entre Israel e o Hamas foi desencadeada por um ataque sem precedentes do grupo islamita palestino em solo israelense, em 7 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns, segundo as autoridades israelenses.

