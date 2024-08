Píton tenta atacar tratador no zoológico da Califórnia e vídeo viraliza

O momento em que uma píton tenta atacar seu tratador no zoológico de Fountain Valley, na Califórnia, foi registrado e compartilhado nas redes sociais.

“Foi por muito pouco. Essa cobra atacou assim que desvie o olhar. As cobras não são apenas furtivas, mas também muito inteligentes”, diz a legenda do vídeo postado no Instagram de Jay Brewer.

Brewer, youtuber norte-americano e diretor do zoológico, costuma compartilhar vídeos dos animais. O incidente, em que quase é atacado na face, gerou muitos comentários dos internautas.

“Ela está protegendo os filhotes que ainda vão nascer”, comenta um usuário. “Esse ataque tem muita força. Seria como levar um soco do Mike Tyson”, observa outro.

“Talvez ela esteja tentando te avisar que quer ficar livre”, escreve um terceiro. Outros ainda aconselham Brewer, sugerindo que ele pode ter “os dias contados” se continuar perto dessas cobras gigantes.

Veja o momento na galeria acima.

