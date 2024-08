Criança que quebrou vaso de 3500 anos volta ao local do "crime"

A criança de quatro anos que quebrou recentemente uma jarra com 3.500 anos no Museu Hecht, em Haifa, Israel, voltou ao 'local do crime' na sexta-feira (30).

O menor, que 'aproveitou' uma distração da mãe para "ver o que estava dentro do artefato", segundo explicou, levou também uma oferta.

De acordo com as publicações internacionais, o jovem levou um vaso feito por si e encontrou-se com os curadores do museu e com os funcionários. A jarra em questão, que servia para guardar vinho ou óleo, vai ser restaurada.

Já à imprensa, a mãe explicou o momento em que a queda do artefato aconteceu e que depois de ouvir o barulho causado pela queda pensou "por favor, que não tenha sido um dos meus filhos".

A four-year-old boy who accidentally broke an ancient urn dating back to the late Bronze Age has returned for a visit to the museum in Israel.



The 3,500-year-old artefact was on display at the Hecht Museum at the University of Haifa when it was damagedhttps://t.co/UcT70u880t pic.twitter.com/IyGJLN75JI