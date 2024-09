Mulher se demite, gasta R$ 190 mil em viagem pelo mundo, mas se arrepende

Helen Zhao, jornalista que trabalhava para a CNBC, decidiu se demitir para dar uma volta ao mundo.

A repórter investiu todas as suas poupanças para realizar este sonho e recentemente decidiu compartilhar a sua experiência. A conclusão que mais se destaca é a de que se arrependeu.

Segundo detalha, aos 28 anos conseguiu aquele que era o seu emprego de sonho, no departamento de multimídia desta rede televisiva. Apesar disso, confessa, acordava muitas vezes pensando se ao completar 80 anos não se arrependeria de ter passado toda a sua vida dedicada ao trabalho.

[Helen Zhao passou um ano e meio viajando e gastou todas as suas poupanças ]© Facebook/Helen Zhao

"Sofria de ansiedade crônica e perdi minha capacidade de viver o presente", partilha Helen, hoje com 34 anos, revelando que foi então que largou tudo e foi para o Peru, onde deu início a uma jornada de 18 meses pela América do Sul e pela Ásia. A viagem custou-lhe cerca de 31.600 euros (cerca de R$ 190 mil).

A experiência não foi nada daquilo que esperava. Segundo conta, a sua obsessão por ter tudo sob controle fez com que a viagem se tornasse tudo menos divertida e, por fim, acabou concluindo que cometeu um erro: devia ter dado prioridade à felicidade do momento ao invés de ter focado no futuro.

Outro dos seus maiores arrependimento foi ter gasto, em 18 meses, todas as poupanças, o que hoje a impede de ter uma casa própria.

Depois da (má) experiência, Helen está tentando retomar a sua vida. Esta afirma que está tentando que o arrependimento seja o foco da sua “segunda oportunidade”, e que procura agora através de um site onde detalha a sua experiência como jornalista e viajante, ajudar outras pessoas.