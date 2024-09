Naufrágio no norte da França deixa ao menos 10 migrantes mortos, diz jornal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um naufrágio no norte da França deixou pelo menos dez migrantes mortos nesta terça-feira (3), segundo o jornal local La Voix du Nord. A embarcação, que levava cerca de 70 pessoas, tentava atravessar o Canal da Mancha, que separa o país do Reino Unido, quando virou.

De acordo com o jornal, uma grande operação tenta resgatar 50 pessoas no local. A guarda costeira britânica não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da agência de notícias Reuters.

O Canal da Mancha é uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo, apesar dos perigos que as fortes correntes marítimas impõem a barcos pequenos. Em agosto, duas pessoas foram encontradas mortas depois que uma embarcação com migrantes enfrentou dificuldades na travessia.

Segundo a emissora CNews, o ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, deve ir ao local mais tarde, em um sinal da gravidade da situação. Combater a imigração ilegal tem sido uma prioridade para os governos britânico e francês -nos últimos sete dias, mais de 2.000 pessoas chegaram ao Reino Unido, de acordo com dados de Londres.

Na semana passada, o presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, comprometeram-se a trabalhar de forma mais coordenada para desmantelar rotas de contrabando de migrantes.