Carro invade casa e casal sobrevive por pouco junto com seus cães; veja

Um casal e seus quatro cães sobreviveram a um acidente assustador na última sexta-feira em Phoenix, Arizona (EUA), quando um carro invadiu a casa onde moram.

Marcus Holmberg e Sabrina Rivera estavam se preparando para o jantar quando, de repente, um carro colidiu com a parede da sala e entrou violentamente na residência.

Por sorte, o casal escapou por pouco, com o veículo passando muito perto de ambos no momento do impacto.

O incidente foi capturado em vídeo, mostrando o perigo que a família enfrentou (o vídeo pode ser visto acima).

"Foi como se tivesse ocorrido uma explosão", relembra Sabrina.

De acordo com a família, o motorista era um jovem de 18 anos que estava dirigindo um Mustang 5.0 sob efeito de álcool.

Embora tenham saído ilesos, Sabrina e Marcus viram sua casa ser completamente destruída e agora estão arrecadando fundos para encontrar um novo lar.

