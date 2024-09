Incêndio em escola no Quênia mata pelo menos 17 estudantes

Um incêndio no dormitório de uma escola no Quênia resultou na morte de pelo menos 17 estudantes, conforme informou uma porta-voz da polícia queniana à agência Reuters nesta sexta-feira.

"Perdemos 17 alunos no incêndio e 14 estão feridos", afirmou Resila Onyango.

A porta-voz garantiu que as autoridades estão no local e que equipes de resgate de emergência também estão a caminho.

A emissora local Citizen Television relatou inicialmente que os estudantes sofreram queimaduras tão graves que ficaram irreconhecíveis.

O incêndio ocorreu na Hillside Endarasha Academy, localizada em Nyeri, no centro do país. As causas do incidente estão sendo investigadas, e há a possibilidade de que o número de vítimas fatais aumente.

