Homem encontra esposa sendo engolida por cobra e ataca animal

Um homem de 66 anos encontrou o corpo da mulher, de 57 anos, já sem vida, sendo engolido por uma cobra píton de cinco metros, e bateu no animal para conseguir recuperar o cadáver.

O caso aconteceu no interior da Indonésia, numa plantação de seringueiras onde a mulher trabalhava, segundo conta o jornal O Globo.

Quando Hapsah não regressou a casa na hora de costume, o marido, Safri, decidiu procurá-la. Ouviu um grito e dirigiu-se até à plantação, onde viu a cobra enrolada em torno do cadáver da mulher, que já tinha morrido devido à pressão exercida pelo animal.

"Ele conseguiu puxar a píton e bateu nela até que soltasse o corpo de Hapsah", disse o porta-voz da polícia local, Iptu Usaha Sitepu.

O homem lamentou ter regressado a casa da plantação mais cedo naquele dia. "Se soubesse que seria atacada, teria ficado para protegê-la", disse.

Em julho deste ano, uma outra moradora da região, chamada Farida, foi encontrada morta em circunstâncias semelhantes. O corpo foi localizado no interior de uma cobra píton, depois dos moradores de Kalempang terem encontrado os seus pertences e, pouco depois, a cobra com a barriga inchada.

Segundo o Globo, estima-se que o aumento de incidentes relacionados com cobras píton na Indonésia deve-se a aproximação das localidades habitadas no país, devido à crescente utilização do território e destruição de habitats ligada à extração de óleo de palma.

Leia Também: Edmundo González Urrutia deixa Venezuela para exílio na Espanha