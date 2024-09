Gêmeas siamesas, que estavam unidas pela cabeça, são separadas na Turquia

As gêmeas Minal e Mirha, de um ano de idade, foram separadas com êxito durante uma operação de 14 horas conduzida por um importante cirurgião britânico, na Turquia. As duas nasceram com as cabeças unidas e dividiam vasos sanguíneos vitais e tecido cerebral.

O médico Noor ul Owase Jeelani, que atende no Great Ormond Street Hospital, no Reino Unido, utilizou tecnologia de ponta de realidade mista para realizar a complexa cirurgia às meninas, que foi realizada na Turquia, de acordo conta a Sky News.

Ambas estão se recuperando no hospital e espera-se que tenham uma vida completamente normal quando regressarem ao seu país de origem, já no próximo mês de outubro.

As meninas, que nasceram no Paquistão, eram gêmeas craniópagas - porque estavam unidas pela cabeça.

A complexa intervenção cirúrgica foi realizada no Ankara Bilkent City Hospital no último dia 19 de julho e contou com uma equipe médica local, exigiu duas fases cirúrgicas e foi concluída ao longo de três meses. A cirurgia final teria demorado 14 horas.

