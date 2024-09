Brasileira atropela sete pessoas e mata duas jovens turistas na Itália

Uma brasileira, de 44 anos, causou um grave acidente em Lido di Camaiore, na tarde desta quarta-feira, atropelando sete pessoas. O incidente resultou na morte de duas turistas alemãs e deixou outras cinco vítimas feridas, conforme noticiado pela imprensa local. A motorista, que ainda não foi identificada, foi submetida a um exame toxicológico e presa logo após o acidente.

De acordo com o jornal La Stampa, a motorista estava ao volante de uma Mercedes e desrespeitou dois sinais vermelhos na Via Italica. No cruzamento, atropelou duas jovens alemãs, de 18 e 19 anos, que não resistiram aos ferimentos. Mais adiante, a condutora ainda atingiu outros cinco pedestres, incluindo uma mulher de 60 anos, que precisou ser transportada de helicóptero para o hospital devido à gravidade dos ferimentos. Ao todo, três pessoas ficaram gravemente feridas. O veículo só parou depois de colidir com outros dois carros.

As autoridades locais estão conduzindo uma investigação para apurar as circunstâncias do acidente. O prefeito de Lido di Camaiore, Marcello Pierucci, expressou seu pesar pelas redes sociais. "As imagens desse terrível acidente em Lido são chocantes... Algo sem precedentes. Além do impacto do ocorrido, minhas condolências às pobres meninas que perderam suas vidas", escreveu o prefeito em seu perfil no Instagram.

